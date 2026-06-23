８０代になるとたいていボケるか死ぬ。７０代は神様から与えられた特別な時間（林真理子、幻冬舎）継体天皇（河内春人、中央公論新社）法律の読み方がわかる本（白石忠志、筑摩書房）五十歳からの知的撤退戦（佐藤優、宝島社）「超」成長株の見つけ方（窪田真之、幻冬舎）人文知は武器になる（山口周、深井龍之介、文藝春秋）知らないと恥をかく世界の大問題１７（池上彰、KADOKAWA）世界のエリートが学んでいる数学的思考法（マ