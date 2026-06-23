菊池タクトコーチ推奨…打力向上に直結する「後ろ足回転押し込み」強い打球を飛ばすには、下半身の力をバットに伝える必要がある。スイングスピードが上がれば打球速度が上がり、長打も可能になる。米国でコーチングを学び、現在は野球スキルコーチとして活躍する菊池タクトさんは、効果的なドリルとして「後ろ足回転押し込み」を紹介。やや難易度は高いが、「頑張ってやってみてください」と語る。手打ちを予防し、下半身主導