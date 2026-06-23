日本の巻き返しが難しい分野世界的な“AI革命”の波が、日本経済に歴史的な地殻変動をもたらしている。その象徴が、国内株式市場における主役交代である。AIデータセンター向けフラッシュメモリーの需要急増を背景に、キオクシアの株価は上場からわずか約1年半で70倍に高騰し、ついにトヨタ自動車を抜いて国内株式時価総額トップに立った。さらに、オープンAIなどへの投資を加速させるソフトバンクグループも躍進を見せている。こ