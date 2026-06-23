近年、「若者の活字離れ」や「読書離れ」が盛んに語られている。しかし、実際の統計を見れば、子どもの読書量はむしろ増加傾向にあり、若者全体が本を読めなくなったと断定できるには根拠が乏しい。そもそも現代の若者は、SNSやニュースサイト、ウェブ小説などを通じて、人類史上かつてないほど大量のテキストに触れている。では、なぜ「活字離れ＝若者劣化論」は繰り返し語られるのだろうか。前編記事に引きつづき、本稿でも、歴