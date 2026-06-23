運命のグループリーグ第3戦を控えた韓国代表が、決戦の地モンテレイに到着した。韓国代表は6月23日（日本時間）の非公開練習で、本格的な戦術トレーニングに入る。【写真】韓国MFに「殴りたくなったよ」と元日本代表監督1勝1敗（勝ち点3）で、メキシコ（2勝、勝ち点6）に次ぐグループ2位につけている韓国は、25日の試合で最下位の南アフリカ（勝ち点1）を相手に引き分け以上の結果を収めれば、2位で決勝トーナメント進出を決めるこ