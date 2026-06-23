いまこそ株主優待こんにちは、株主優待好きの主婦、まる子です。いまだに続く中東での戦争。ナフサ不足に相変わらず物価上昇。世の中的に良いニュースはあまり多くないと思うのですが、ナゼか日経平均はグイグイ上昇。ただ、日経平均上昇に寄与している銘柄は限られた値嵩株や外国人投資家が好きな銘柄で、株主優待投資家の皆さんはあまり恩恵を受けていないように思います。ですが、こんな時こそ株主優待。優待株のような中・小型