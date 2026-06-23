ガールズバンドQWERのマゼンタが幻想的なビジュアルでファンを魅了した。マゼンタは最近、自身のインスタグラムを更新。【写真】前かがみで“こぼれそう”なマゼンタ「ありがとう、愛しています。これからもずっと愛し合おう」というメッセージを添え、複数枚の写真を公開した。公開された写真には、ステージの裏側でポーズを取るマゼンタの姿が収められている。淡いピンクヘアに純白のドレスを合わせたマゼンタは、まるで人形のよ