銀行員がおすすめしているし、保険だから―そう信用しきってハンコを押した。それが自宅を追い出されるきっかけになるとも知らずに。医者のWさん（79歳）と妻のK子さん（79歳）は35年前に三菱銀行の「変額保険」を申し込んだ。死亡時に3億円が入る保険なら、1億3300万円の一時払いで買えるという。銀行が勧めるがままに金利8.1%のカードローンを申し込んだ。変額保険の利回りは13％を下回らない、と言われ、安心していた。さらに万