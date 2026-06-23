日本の「F3」のひとり勝ち欧州が長年追い求めてきた「戦略的自立」という壮大な夢が、無残にも砕け散った。6月10日、欧州の安全保障を根底から揺るがす重大な決定が下された。フランス、ドイツ、スペインの3ヵ国が進めてきた次世代戦闘機開発計画「将来戦闘航空システム（FCAS）」の中核をなす、第6世代戦闘機の開発中止が正式に発表されたのだ。その一方で、世界の防衛関係者の視線は、極東のアジアと欧州を結ぶ、もう一つの巨大