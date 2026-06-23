突然ですが、「ACアダプター」が何の略か知っていますか？みなさんも日々使っている…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Alternating Current（交流）アダプター」でした！「ACアダプター」の正式名称は「Alternating Current(交流)アダプター」です。ACアダプターとは、家庭用のコンセントから得られる交流電源を、パソコンやゲーム機、スマートフォンの充電器などの電子機器が必要とする直流電源に変換する装置のこと