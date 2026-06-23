約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈日本の現行刑訴法が抱える「最大の問題点」…検察が都合のよいものだけを出す裁判の理不尽〉に引き続き、明治時代から続く裁判官と検察官の特異な関係性などについて詳しく見ていきます。