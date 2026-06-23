かつて外務省は茂木氏の『トリセツ』を用意G7サミット出席のため高市早苗首相が訪れたフランス南東部エビアンは、ミネラルウォーター「エビアン」の生誕の地である。〈水は可能な限り『エビアン』を用意〉かつて、すぐキレる茂木敏充氏に対応するため、経産省の官僚たちが作った「トリセツ」にはこう書かれていた。エビアン好きとして知られ、「ポスト高市」を窺う茂木外相は、高市氏の外交舞台をどう見ていただろうか。その茂木氏