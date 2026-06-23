「彼に頼まれたら、戦争にだって行く」【もっと読む】森保J次のスウェーデン戦はこうなる！アルゼンチンMFデパウルは、リオネル・メッシ（38）への忠誠心をこう表現する。日本時間23日午前2時のオーストリア戦に2-0で快勝。2得点を叩き出したのは、やはりメッシだった。初戦のアルジェリア戦でハットトリック。W杯通算得点を歴代トップタイの「16」に伸ばして迎えたこの一戦。さすがに重圧があったのか、開始早々に得たPKを