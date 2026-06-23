今日6月23日は、九州や四国に活発な雨雲がかかり、特に九州では大雨となる恐れがあります。中国地方から関東は晴れ間もありますが、関東では午後は急な雷雨に注意が必要です。東北や北海道は曇りや雨でしょう。沖縄は晴れて暑くなりますが、台風7号の影響で海上は次第に波が高くなります。九州や四国に活発な雨雲台風7号の湿った空気が前線刺激今日23日は台風7号や高気圧周辺の湿った空気の影響で、梅雨前線の活動が活発になる見