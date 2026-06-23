女優でタレントの箭内夢菜が、誕生日を迎えた。箭内は２３日までに自身のインスタグラムで「２６歳になりました！」と始めると、白Ｔシャツを着たカフェでの自身のショットや、花束をかかえたショットをアップ。「これからも人生を楽しみながら日々精進していこうと思いますっ」と意気込みをつづった。この投稿にファンからは「お誕生日おめでとうございます」「福島の宝！」「世界一かわいい」「たまらん」「メチャ可愛い」