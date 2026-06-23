試合後のクラブハウスでは左膝にアイシングをした姿が目撃された。【もっと読む】2児の父となった大谷翔平に「心配のタネ」日本時間22日のオリオールズ戦に出場、2打数1安打1四球で9点の大量ビハインドとなった七回2死で代打を送られた大谷翔平（31=ドジャース）のことだ。「あのような状況だったから下げただけだ。ショウヘイは問題ない」とはロバーツ監督だが、最近のドジャースの大谷に対する気の使いようはハンパじゃない