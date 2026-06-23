日本時間6月21日、ドジャース大谷翔平（31）の打ち返した白球は高く場内を舞い上がり、スタンドへと吸い込まれていった。記念すべき16号ホームランがさく裂したこの日は、日本では父の日。【写真を見る】真美子さんが妊娠中に晩餐会で着ていた「ウエストゆったりドレス」。真美子さんの手を優しく取り、少女漫画さながらのエスコートをする大谷の姿なども第2子誕生を発表したばかりの大谷が、復帰1戦目となるオリオールズとの