「坊主憎けりゃ袈裟（けさ）まで憎い」というが、まさにいまの中国は、日本の何もかもが憎いようだ。私は「中国ウォッチャー」として日々、中国のニュースを追っているが、日本批判の出ない日はないからだ。一体、隣国は何をそんなに叫んでいるのか。中国最大の国際紙である共産党系の『環球時報』は、毎日5本の社説・評論を載せている。以下、その中に毎日登場する日本批判を見てみたい。｢日本の危険なシグナル」＜6月13日土曜