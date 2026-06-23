文部科学省が2022年に実施した調査によると、全国の通常学級に在籍する小中学生のうち、発達障害の可能性があり学習や行動に困難を抱えている児童・生徒の割合は8.8％。2012年の調査から2.3ポイント増加しており、35人学級であれば1クラスに約3人いる計算になります。学習に困難を抱える子どもが身近にいることは、決して珍しいことではなくなってきています。一方で、その特性の現れ方は一人ひとり異なり、「どう関わればいいのか