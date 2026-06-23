ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¡ÖÈôÄ»II¡×¡£2025Ç¯²Æ¤Ë½¢¹Ò¤·¤¿¡ÖÈôÄ»?¡×¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¤¤Þ¡¢¾¯¤·±Æ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤¿(¡©)´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÆüËÜÁ¥ÀÒ¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤È¤·¤Æ¡¢º£Æü¤â¤É¤³¤«¤Î³¤¤ò¹Ò³¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£º£²ó¡¢¡ÖÈôÄ»?¡×¤Ë½é¤á¤Æ¾èÁ¥¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼èºà¤Ç¤â¹ñÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎ¹¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤­¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Ã«Àî¤¢¤ä¤µ¤ó¡£2Çñ3Æü¤Î¥¯¥ë¡¼¥º¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î¥¯¥ë¡¼¥ºÊ¸²½¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤­