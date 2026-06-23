「もっと外国人観光客を増やしたい」と考える人と、「もう来ないでほしい」と感じる人。一見すると正反対のように見える両者だが、実は同じことを見落としているかもしれない。話題の新刊『観光を忘れた日本』では、日本で起きている深刻な「観光離れ」という社会問題を、観光の歴史をひもとくことで考察していく。※本記事は、山口誠著『観光を忘れた日本』より一部を抜粋・編集したものです。コインの裏表の関係インバウンドを「