あこがれの文具メーカーに入社したものの、配属された管理課で待っていたのは、朝から鳴り止まない電話の応対だった。「電話は新人が取る」「3コール以内に出る」--暗黙のルールに緊張で眠れぬ夜を過ごし、失敗を重ねた新入社員は、ある日ついに取り返しのつかないミスを犯してしまう。新入社員の電話応対をめぐる問題を、事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。あこがれの会社で待っていたのは「電話との戦い」A坂