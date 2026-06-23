保育園から帰宅した子どもに「お靴は並べて置いてね」と伝えたところ、大人の靴を両端から挟むように並べられた写真がThreadsなどのSNSに投稿され、話題を呼んでいる。つきみさん（@___c0uc1）が「可愛すぎて写真撮った笑笑」という言葉とともに投稿したこの写真には、3.7万件のいいねが集まった。子どもの豊かな発想から生まれた微笑ましい一枚について、投稿主のつきみさんに話を聞いた。【写真】【写真】「これは涙出る…」2