女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が15日、第56話が放送される。安（早坂美海）と宗一（上杉柊平）の結婚に向け、両家の顔合わせの日を迎える。慌ただしく準備をするりん（見上）と美津（水野美紀）だが、環（英茉）は元気がなく安も何か思い悩んでいるようで…。一方のバーンズ（エマ・ハワード）は、捨松（多部未華子）のもとを