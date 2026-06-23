俳優の夏木マリ（74）が21日、自身のインスタグラムを更新。手作りパスタを披露した。【写真】「本当にお料理上手」手作りのパスタを披露した夏木マリ「出かけるから、チャチャっとパスタ」と短時間で調理したと思われる、いかとあさりのトマト系パスタをアップ。パスタの上にはネギの緑色が彩りよく添えられ、ブロッコリーが盛られた小皿も並んでいる。食欲そそる手料理投稿に、ファンからは「美味しそうなパスタ」「チャチ