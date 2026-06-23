ミスFLASH2026年グランプリの板野優花（32）が、23日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】板野優花の最大露出も話題！白河れいはしなやかなグラビア過去最大の露出カットに挑戦。同賞を受賞して以降、レースクイーンの活動も始めた彼女。「レースアンバサダーアワードの新人賞を狙います！」とこれからの目標を力強く語っている。同誌には、小池里奈、永尾まりや、白河れい、野村るな、蓬莱舞らも登場する。