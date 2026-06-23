女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が22日、第61話が放送される。いよいよ看護婦として働き始めたりん（見上）と直美（上坂）、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）は帝都医大病院看護科の講義も行うことになる。ある日、看病婦のツヤ（東野絢香）が教室前にやってくる。気になったりんが、声をかけると…吉澤智子氏が脚本を手掛