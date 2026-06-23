双子タレント“マナカナ”の姉・三倉茉奈（40）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。自宅の“ベランダ菜園”の様子を公開した。【写真】「すごいです」“スイカの種”を植えた結果を写真で報告した三倉茉奈茉奈は「食べたスイカの種を植えてみたい！と娘が言うので、植えてみたら…芽が出てきました！すくすく伸びてる！思ってたよりたくさん芽が出てきた！」と報告。しっかりと生えてきた芽の写真を添え、「どうなるか