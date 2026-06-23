高齢の親が一人暮らしを続けるなか、「まだ大丈夫だろう」という家族の思い込みが深刻な事態を招くケースが増えています。介護保険サービスを利用していても、家族が離れて暮らしている場合、異変の兆候を見逃してしまうことは珍しくありません。85歳の父から突然届いたSOSをきっかけに、仕事を続けながら親の介護に向き合う独身息子が直面した現実をみていきます。掠れた声のSOS「助けて……頼む」その電話があったのは、平日の昼