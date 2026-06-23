相続トラブルというと、多額の遺産をめぐる“一部の富裕層の問題”と思われがちですが、実際にはそうではありません。家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件の約8割は、「遺産総額5,000万円以下」の家庭で起きています。トラブルの原因はさまざまですが、特に「介護をしたかどうか」、「長男の嫁という立場」は、典型的に揉めやすいポイントです。今回は、65歳夫婦と58歳の義妹の事例をもとに、相続トラブルが起きる背景と、その予