韓国で意外な人気を博している日本のお菓子がSNS上で大きな注目を集めている。「韓国人に人気の日本のお菓子第1位」とその模様を紹介したのは「韓国暮らしのジェリ」さん（@JeliJeliJeli3）。【写真】韓国で人気を博す日本のお菓子売れすぎてスーパーの棚からほとんど無くなってしまった「ミックスゼリー」。ミックスゼリーと言えば金城製菓（愛知県豊橋市）が製造・販売する昭和以来のロングセラーの寒天ゼリーだが、いったいなぜ