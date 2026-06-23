個性と使い勝手を広げる多彩なラインナップ日産は2026年6月18日、コンパクトSUVの新型「キックス」を発売しました。今回登場した2代目モデルは、第3世代「e-POWER」や新開発の電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を採用し、走行性能と快適性を大幅に向上させています。また、新型キックスには車両の魅力をさらに高める豊富な純正アクセサリーも用意されています。【画像】超いいじゃん！ これが日産「新型コンパクトSUV」の“贅沢