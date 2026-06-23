利便性に優れた軽量なスクーターモデルホンダのタイ法人が生産する車両の輸入販売を手掛けるシルバーバックは、新型スクーター「SCOOPY（スクーピー）プレステージ」タイモデルの国内販売を2026年6月11日より開始しました。世界的な人気を誇るスクーピーは、排気量109.5ccのエンジンを搭載し、優れた燃費性能を大きな特徴としています。【画像】個性的なフロントフェイスに注目！ シルバーバックが導入するホンダ「スクーピー