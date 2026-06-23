日本ラグビーのトップリーグ＝通称リーグワンが、新たに打ち出した選手登録制度をめぐって揺れている。批判を浴びているのが、日本代表の資格がある選手を対象とした制度の変更だ。 【画像】「（新制度は）残念な気持ち」これまで日本代表として大きく貢献しながら、事実上の出場制限を受ける選手 新制度は理念も哲学もない ラグビーの国家代表は、サッカーのような国籍主義ではなく、一つの国の