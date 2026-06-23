日本における参政党に限らず、今世界中で「極右」政党が躍進している。極右思想は、伝統的な性別役割や、男性中心的で女性を従属的な立場に置く秩序を重視しているが、何故か女性から指示を集めている。自らの権利を制限しかねない政治運動を、なぜ女性自身が支持し、時には政党の顔となって推進するのだろうか。 【写真】W杯に出場中の仏代表・ムバッペもフランス国内における極右政党の躍進を危惧 フランスの極右政党・国民連