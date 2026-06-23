●瀬戸内側中心にぐずつく天気。大きめの傘が活躍●台風7号は週末には四国沖に近づく見通し●新たな熱帯低気圧発生。今後24時間以内に台風へ発達する見込み＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう22日(月)から梅雨前線や湿った空気に伴う東西に大きく伸びる雨雲が、県内周辺に流れ込んでいます。今朝はやや活発な雨雲は九州が中心で、県内にはこの北側に広がる雨雲がところどころに掛かっている状況です。この先も瀬戸内側を中心に断続