山下美夢有の勝利で幕を閉じた「マイヤーLPGAクラシック」。同週には米国男子ツアーのメジャー「全米オープン」が行われていたが、ミシガン州のブライスフィールドCCにだって負けないくらいのギャラリーが詰めかけていた。【写真】これ本当にゴルフ場？巨大テントの中には寿司まで並んでいた山下も「最終ホールとかも歓声が本当にすごかったですし、この試合はほんとギャラリーたくさんいるなと思いました」と、その熱気に驚いた