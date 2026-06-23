＜ニチレイレディス最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞第1回リランキング（RR）が実施された。昨年のQTで決まった出場優先順位が、今季のメルセデス・ランキングをもとに見直される制度で、今週の「EARTH MONDAMIN CUP」から新たな順位が適用される。【写真】いま“キテる”ふたり吉田鈴＆政田夢乃のドレス姿1位で終えたのは政田夢乃。QT4位で迎えた今季は15試合に出場し、「