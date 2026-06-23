アメリカのバンス副大統領は22日、イランがIAEA＝国際原子力機関の査察を受け入れることに合意したと主張しました。アメリカ バンス副大統領「イランがIAEAを再び自国に招き入れることに合意した。アメリカ国民にとって大きな節目であり、恒久的な非核化とイランの核開発計画を終わらせる第一歩だ」バンス副大統領は、戦闘終結に向けた覚書の署名後、初めて行われたイランとの協議で、「最終合意に向けた非常に良い基盤が築けた」