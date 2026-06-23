日本を代表するファッションデザイナー、故・森英恵さんを祖母に持つモデルの森星が、23日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演する。【写真】スタイル映えるスーツで登場した森星今日は祖母への敬意を込め、生前にデザインされたスーツを着こなして登場。そんな星が現在夢中になっているのが、日本の伝統技術である「漆」。割れた花瓶の修復を機に漆の魅力にどっぷりとハマり、職人のもとへ自ら足を運