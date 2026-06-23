スレンダーでありながらHカップのボディが「超Z世代スタイル」として話題を呼ぶ野村るなが、23日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】野村るなの圧巻スタイルも！白河れいはしなやか姿清冽な水着グラビアを披露。「佐久間宣行のNOBROCK TV」にも出演し、動画が100万回再生されるなど、今を時めくシンデレラガールから目が離せない。同誌には、小池里奈、永尾まりや、白河れい、板野優花、蓬莱舞らも登場する。