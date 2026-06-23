トランプ米大統領＝22日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン、テヘラン共同】トランプ米大統領は22日、核問題を巡りイランが国際原子力機関（IAEA）の査察を受け入れるとの認識を示した。一方、イラン外務省のバガイ報道官は、スイスで実施した米イラン協議では「新たな約束はしていない」と強調し、双方の認識の相違が浮き彫りとなった。米財務省はイラン産原油などの販売を2カ月間許可すると発表。制裁緩和で協議進展