札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」（昨年９月に閉園）が市街化調整区域で無許可開発を繰り返したとして、市が今年３月に違法建築物の撤去を命じる除却命令を出したことを巡り、同園を運営する「サクセス観光」（札幌市）は２２日、市に不服申し立てを行い、除却命令の取り消しを求めた。除却命令は獣舎などの違法建築物３７棟が対象で、１０月末までに撤去するよう求めている。同社は撤去を進めるとした一方で