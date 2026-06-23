皇族数の確保に向けて（戦後に皇室を離れた）旧11宮家の男系男子を養子として皇族にする案について、議論されています。こうした中、旧宮家の男性が、「なれと言われたら拒否する」などと語りました。◇久邇朝宏さん（81）「私が（皇族に）なれと言われたら拒否します。国民が納得できる人にはなれないから」こう話すのは、旧11宮家のひとつ、旧久邇宮家に生まれた久邇朝宏さんです。旧11宮家とは、1947年、皇籍離脱によって