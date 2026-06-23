「本当に一番誰よりも愛してる男」――きょう23日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『踊る!さんま御殿!!』(毎週火曜20:00〜)では、王林が9歳の頃からファンだという舘ひろしとの夢の展開に歓喜する。舘ひろし今回のテーマは「イケおじ VS ズケズケ女子」。番組初登場となる舘を前に、オープニングからMCの明石家さんまは恐縮しきり。王林は舘に「本当に一番誰よりも愛してる男」とゾッコンで、舘は「そろそろ本題に行きまし