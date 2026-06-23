【モデルプレス＝2026/06/23】「新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！」（6月26日公開）でオリジナルキャラクターとして1人2役に初挑戦するSixTONESのジェシー（30）にモデルプレスがインタビュー。長年愛され続ける人気作品への参加に抱いていた不安や、ユニークな役作りの舞台裏を告白。さらに、思い描くグループの未来まで、胸の内をたっぷりと語ってもらった。【写真】STARTOアイドル、人気アニメポー