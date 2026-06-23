フィギュアスケート女子で全日本選手権2連覇の実績を持ち、現在はアイスダンスへと転向した紀平梨花選手（23）が2026年6月20日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表の青いユニフォーム姿で、応援メッセージを送った。「日本代表を全力で応援したいと思います」紀平選手は「アディダスさんから、名前入りの日本代表ユニフォームをいただきました」といい、日本代表の青いユニフォームを着用して微笑む姿などを投稿した。