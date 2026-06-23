「右肩を下げない」「手首の角度をキープする」など、ゴルフの理論を意識するあまり、いざボールの前に立つと体がガチガチに固まってしまうことはありませんか？ 『ゴルフは気持ち』第10話「破れかぶれ」から、理論にとらわれてミスを連発してしまうゴルファーを救う「頭をからっぽにする」メンタル術をご紹介します。 理論を知っているのに上手くいかない理由 ゴルフは知れば知るほど、打つ前に「ああし