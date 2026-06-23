脳が回復すると感情的な行動が減る 「こころの脳」が安定のカギ 子どもは突然怒り出したり、思い通りにならないとすぐに強い言葉を口にしたりします。先ほどまで普通にしていたのに、急に泣き出し、ものに当たりはじめるのはよく見られるケースです。親御さんのなかには「どうしてこんなに感情的なのだろう」と戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。 こうした反応は、性格の問題というよりも、脳の疲れと