特集「キャッチ」です。日本人女性で初めて8000メートルを超える14の山すべてに登頂した、大野城市出身の渡邊直子さん。過酷なヒマラヤへの挑戦を「居酒屋に行く感覚」と表現する、渡邊さんの人生観と活動に迫ります。 山頂へ進む険しい道の上にかかる、幻想的な雲。地上8000メートルの頂上まで、あと一息という瞬間に捉えた、朝日が昇って生み出された美しい朝焼け。大きく険しい山々の前に写るこちらの女性は、